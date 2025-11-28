«Штурм» без Худякова проиграл «Панатинаикосу»

«Панатинаикос» обыграл «Штурм» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

На 18-й минуте нападающий греческой команды Кароль Свидерски открыл счет. В конце первого тайма гости отыгрались — отличился Отар Китеишвили. Победу «Пао» принес гол Давиде Калабрия на 74-й минуте.

Российский голкипер Даниил Худяков провел встречу в запасе австрийской команды.

«Панатинаикос» набрал 9 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Штурм» идет на 28-й строчке — 4 очка.