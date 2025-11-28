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28 ноября 2025, 00:55

«Штурм» без Худякова проиграл «Панатинаикосу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Панатинаикоса» после гола.
Фото Reuters

«Панатинаикос» обыграл «Штурм» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

На 18-й минуте нападающий греческой команды Кароль Свидерски открыл счет. В конце первого тайма гости отыгрались — отличился Отар Китеишвили. Победу «Пао» принес гол Давиде Калабрия на 74-й минуте.

Российский голкипер Даниил Худяков провел встречу в запасе австрийской команды.

«Панатинаикос» набрал 9 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Штурм» идет на 28-й строчке — 4 очка.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Спирос Луис (Афины)
Панатинаикос
2:1
Штурм
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Даниил Худяков
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Панатинаикос
ФК Штурм
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