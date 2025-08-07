Футбол
7 августа, 19:00

«Панатинаикос» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы

«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграют в Лиге Европы 7 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграют в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Амарусионе (Греция). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.
07 августа, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
0:0
Шахтер Д

Ключевые события и результат игры «Панатинаикос» — «Шахтер» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 14 августа в Кракове (Польша). «Панатинаикос» участвовал в квалификационнов раунде Лиги чемпионов и уступил во втором раунде «Рейнджерс» (1:3). «Шахтер» на предыдущей стадии отбора ЛЕ выиграл у «Бешикташа» (6:2).

Лига Европы УЕФА
ФК Панатинаикос
ФК Шахтер (Донецк)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
