«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграют в Лиге Европы 7 августа

«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграют в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Амарусионе (Греция). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)

Ключевые события и результат игры «Панатинаикос» — «Шахтер» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 14 августа в Кракове (Польша). «Панатинаикос» участвовал в квалификационнов раунде Лиги чемпионов и уступил во втором раунде «Рейнджерс» (1:3). «Шахтер» на предыдущей стадии отбора ЛЕ выиграл у «Бешикташа» (6:2).