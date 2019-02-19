Пабло Мачин: "Все в руках "Севильи", "Лацио" нечего терять

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин прокомментировал ситуацию в двухматчевом противостоянии в 1/16 финала с "Лацио". В первой игре, которая состоялась несколько дней назад в Риме, выездную победу со счетом 1:0 отпраздновал испанский клуб.

- У нас были не лучшие времена, но это часть футбола, особенно когда ты работаешь в команде с большими перспективами, - приводит слова Мачина Football Italia. - Нам нужно поднять свои головы. Все в наших руках. Завтра мы должны повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы будем играть в историческом соревновании. Нам нужно поверить в себя и следовать плану на игру с первой минуты. Завтра для "Севильи" будет очень важная игра, в которой необходимо выиграть. В первой игре у нас были моменты, но во втором матче нам нужно будет приложить куда больше усилий для того, чтобы превратить их в голы.

Конечно, Луис Альберто - важный игрок для "Лацио", но моя команда интересует меня куда больше. Римлянам нечего терять. Иммобиле отлично знает наш стадион. Мы будем присматривать за ним, несмотря на то, что я не в курсе его физической формы. Надеюсь, что ему не удастся отпраздновать свой день рождения в матче с "Севильей".

Матч "Севилья" - "Лацио" пройдет в среду, 20 февраля, в Севилье, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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