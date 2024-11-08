Оздоев после матча против «Манчестер Юнайтед» взял автограф у Скоулза

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2) взял автограф у эксперта и экс-игрока английской команды Пола Скоулза.

Скоулз, который работал ведущим в студии на «Олд Траффорд», расписался на игровой футболке 32-летнего россиянина. На видео видно, как Скоулз пишет имя Мустафа — так зовут отца Оздоева.

В текущем сезоне Оздоев провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.