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Сегодня, 16:34

Отец Оздоева: «Магомед разбудил ночью звонком: «Я подписал майку у Скоулза для тебя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОК Магомеда Оздоева, в комментарии «СЭ» рассказал, почему сын решил взять автограф у экс-игрока «Манчестер Юнайтед» после матча Лиги Европы против манкунианцев (0:2).

Скоулз, который работал ведущим в студии на «Олд Траффорд», расписался на игровой футболке 32-летнего россиянина. На видео заметно, как Скоулз пишет имя «Мустафа» — так зовут отца Оздоева.

«Не смотрел вчера футбол, потому что очень устал. У нас в академии была очень качественная тренировка. Матч к тому же был поздно, я лег спать. После матча Магомед разбудил меня ночью звонком и говорит: «Я подписал майку у Скоулза для тебя». Я доволен! У меня есть штук 16-18 футболок с автографами наших футболистов и зарубежных. Хочу сделать небольшой спортивный музей в своей академии. Скоулз, кстати, сам подозвал Магомеда и похвалил за игру», — сказал Оздоев «СЭ».

В текущем сезоне Оздоев-младший провел за греческий клуб 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Магомед Оздоев
Пол Скоулз
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