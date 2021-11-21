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Осимхен получил повреждение в матче с «Интером» и может пропустить игру со «Спартаком»

Форвард «Наполи» Осимхен может пропустить матч со «Спартаком» в Лиге Европы из-за травмы
21 ноября, 23:58
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что участие форварда Виктора Осимхена в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака» под вопросом.

Форвард получил травму лица после столкновения с защитником Миланом Шкриньяром в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:3), у футболиста подозрение на перелом скулы.

«У Виктора опух глаз, он не очень хорошо видит, ему нужно обследование. В основном у него опухла область около глаза, так что я надеюсь, что это просто синяк. Я надеюсь на это», — приводит Football Italia слова Спаллетти.

В сезоне-2021/22 Осимхен провел 14 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в среду, 24 ноября. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/spalletti-napoli-lacked-courage-against-inter/

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Иван Торопцев все материалы автора

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