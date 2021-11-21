Осимхен получил повреждение в матче с «Интером» и может пропустить игру со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что участие форварда Виктора Осимхена в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака» под вопросом.

Форвард получил травму лица после столкновения с защитником Миланом Шкриньяром в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:3), у футболиста подозрение на перелом скулы.

«У Виктора опух глаз, он не очень хорошо видит, ему нужно обследование. В основном у него опухла область около глаза, так что я надеюсь, что это просто синяк. Я надеюсь на это», — приводит Football Italia слова Спаллетти.

В сезоне-2021/22 Осимхен провел 14 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в среду, 24 ноября. Начало встречи — в 18.30 (мск).