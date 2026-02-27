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27 февраля, 01:35

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Фото AFP

В четверг, 26 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Таким образом, определились все участники 1/8 финала.

Победы в стыковом раунде одержали «Ференцварош», «Панатинаикос», «Сельта», «Штутгарт», «Ноттингем Форест», «Болонья», «Лилль» и «Генк».

Ранее по итогам общего этапа в 1/8 финала пробились «Порту», «Браша», «Бетис», «Мидтьюлланн», «Фрайбург», «Рома», «Лион» и «Астон Вилла».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 27 февраля.

На этой стадии команды из стыкового раунда сыграют с «сеяными» из числа восьми лучших клубов в общем этапе.

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