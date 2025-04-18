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Сегодня, 01:01

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги Европы.
Фото AFP

В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны все полуфиналисты турнира.

«Буде-Глимт» с россиянином Никитой Хайкиным в воротах по пенальти обыграл «Лацио» (3:1, пен. — 3:2), «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Лионом» (5:4 д.в.), «Рейнджерс» проиграли «Атлетику» (0:2), «Тоттенхэм» прошел «Айнтрахт» (1:0).

Пары 1/2 финала Лиги Европы

«Тоттенхэм» (Англия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Атлетик» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи состоятся 1 мая, а ответные — 8-го.
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Буде-Глимт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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