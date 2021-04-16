Определились все полуфиналисты Лиги Европы
00:07
Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», итальянская «Рома» и испанский «Вильярреал».
Полуфинальные пары:
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»
«Вильярреал» — «Арсенал»
Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.
Финал Лиги Европы состоится 26 мая 2021 года в Гданьске на стадионе «Гданьск Арена».
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю