Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», итальянская «Рома» и испанский «Вильярреал».

Полуфинальные пары:

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»

«Вильярреал» — «Арсенал»

? The semi-finals are !!! ?



Who will contest the final in Gda?sk? ?#UEL pic.twitter.com/WxoEC80WAj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021

Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая 2021 года в Гданьске на стадионе «Гданьск Арена».