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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

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Трофей Лиги Европы. Фото Twitter
Трофей Лиги Европы. Фото Twitter
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Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», итальянская «Рома» и испанский «Вильярреал».

Полуфинальные пары:

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»

«Вильярреал» — «Арсенал»

Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая 2021 года в Гданьске на стадионе «Гданьск Арена».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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