Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

Пары составлены из клубов, занявших второе место в групповом турнире Лиги Европы и команд, занявших третье место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Пары выглядят следующим образом:

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» — «Нант»

«Спортинг» — «Мидтьюлланд»

«Шахтер» — «Ренн»

«Аякс» — «Унион» (Берлин)

«Байер» — «Монако»

«Севилья» — ПСВ

«Зальцбург» — «Рома»

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.

Ранее клубы, которые заняли в групповом турнире ЛЕ первое место напрямую обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Среди них: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».

Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 24 февраля 2023 года.

Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта. Ответные — 16 марта.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).