Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. В перенесенной из-за урагана ответной игре 1/16 финала «Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью (2:2), и немецкий клуб прошел дальше благодаря победе в первой встрече (4:1).

Таким образом, в 1/8 финала сыграют:

«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария)

«ЛАСК» (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта. Команда, которая указана первой в паре, проведет первый матч на своем поле.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.