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Определились потенциальные соперники «Динамо» в отборочном турнире Лиги Европы

01:12
Лига Европы.
Лига Европы.
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Стало известно, кто может сыграть в отборочном турнире Лиги Европы против московского «Динамо».

УЕФА определился с разбивкой участников второго отборочного раунда Лиги Европы на жеребьевочные группы. «Динамо» попало в группу 2 основного пути Лиги Европы, где москвичам может выпасть один из трех вариантов жребия: «Нефтчи» (Азербайджан), «Локомотив» Тбилиси (Грузия), «Маккаби» Хайфа (Израиль) или «Железничар» (Босния и Герцеговина). Израильский и боснийский клубы еще должны сыграть между собой отложенный из-за вспышки коронавирусной инфекции у боснийцев матч первого раунда.

Жеребьевка состоится в понедельник в 14.00. Матч пройдет 17 сентября. (Константин Алексеев).

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