Определились пары раунда плей-офф Лиги Европы

Во вторник в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап турнира.

В раунде плей-офф участие в Лиге Европы начнут команды, которые вылетят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы:

«Днепр-1? (Украина) — АЕК Ларнака (Греция)/"Партизан» (Сербия)

«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр)

«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция)/"Словацко" (Чехия)

«Линфилд» (Северная Ирландия)/"Цюрих" (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия)

«Марибор» (Словения)/ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания)

«Мальме» (Швеция)/"Дюделанж" (Люксембург) — «Сивасспор» (Турция)

«Карабах» (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)/"Шкупи" (Македония)?

«Маккаби» Хайфа (Израиль)/"Аполлон" (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция)/"Слован" (Словакия)

«Црвена Звезда» (Сербия)/ «Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдавия)/"Виктория" Плзень (Чехия)

«Лудогорец» (Польша)/"Динамо" Загреб (Хорватия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 18 августа, ответные игры запланированы на 25 августа.