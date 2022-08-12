Определились пары плей-офф квалификации Лиги Европы

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В четверг, 11 августа, состоялись заключительные матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Таким образом, стали известны все пары раунда плей-офф квалификации.

«Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, сыграет с «Шемрок Роверс». Игры пройдут 18 и 25 августа.

Полностью пары выглядят следующим образом:

«Аполлон» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция)

«Днепр?1» (Украина) — АЕК (Ларнака, Кипр)

«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр)

«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция)

«Цюрих» (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия)

ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания)

«Мальме» (Швеция) — «Сивасспор» (Турция)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)

«Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдавия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Жальгирис» (Литва).

Победители выйдут в групповой турнир Лиги Европы, а проигравшие — в групповом турнире Лиги конференций.