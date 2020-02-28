Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Завершились 15 из 16 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют «Рейнджерс», «Вулверхэмптон», «Истанбул Башакшехир», «Хетафе», «Байер», «Копенгаген», «Базель», «Севилья», «ЛАСК», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Шахтер», «Вольфсбург», «Рома» и «Олимпиакос».

Последний участник определится в матче «Зальцбург» — «Айнтрахт», который был перенесен на 28 февраля, 20.00 по московскому времени. В первой встрече выиграл немецкий клуб (4:1).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 28 февраля, в 15.00 по московскому времени. Матчи этой стадии состоятся 12-го и 19-го марта.