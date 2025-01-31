«Реал Сосьедад» может сыграть с АЗ, ПАОК — с «Аяксом»: определена сетка стыковых матчей Лиги Европы

В четверг, 30 января, состоялся заключительный 8-й тур общего этапа Лиги Европы.

Восемь команд вышли напрямую в 1/8 финала турнира: «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс».

Команды, занявшие с 9-го по 24-е места, сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. При этом уже известны пары потенциальных соперников с учетом результатов общего этапа. «Реал Сосьедад» может сыграть с АЗ, ПАОК — с «Аяксом», а «Рома» — с «Порту».

Жеребьевка стыкового раунда состоится в пятницу, 31 января. Она начнется в 15.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, встречи 1/8 финала — 6 и 13 марта. Для четвертьфинала выделены 10 и 17 апреля, для полуфинала — 1 и 8 мая. Финал состоится в Бильбао 21 мая.