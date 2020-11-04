Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что Дик Адвокат оставил хорошее впечатление о своей работе в России. Голландский специалист возглавляет «Фейеноорд» — соперника армейцев по Лиге Европы.

— Очень хорошее впечатление о себе оставил Дик Адвокат по работе с «Зенитом» и со сборной России, — отметил Гончаренко. — Знаю, его очень любили футболисты. К нему очень хорошо относилась пресса. Он оставил достаточно яркий свет после себя. Думаю, когда он приедет в Россию, где у него много друзей, все будут рады его видеть.

Великолепно оцениваю Адвоката, как тренера. Он — человек, который очень много выиграл. Он добивался успеха со многими командами. И в сборных, и в клубах. Его команды показывали атакующий футбол. Поэтому только самые лестные оценки.

Наберите в Youtube, как Дик Адвокат уезжал из Санкт-Петербурга. Как прослезился он. И, по-моему, половина болельщиков «Зенита». (Наталья Юрина)

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.