Оливер Гласнер уверен, что у «Вольфсбурга» есть шанс пройти «Шахтер»

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча против «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре его команда уступила 1:2.

«Сначала я хочу выразить радость, что эта игра вообще состоится спустя почти пять месяцев после первого матча, — цитирует Гласнера официальный сайт «Шахтера». — Конечно, «Шахтер» сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для победы в раунде нам нужно забивать минимум два мяча. Мы исходим из того, что «Шахтер» будет играть на столь же высоком уровне, как и в прошлом поединке. Но хочу отметить, что шансы на победу у нас сохраняются.

Анализировали нашу первую встречу, что состоялась весной. Но мы не только смотрели, а и сами играли. Провели ряд товарищеских поединков, позволивших хорошо подготовиться. Мы в прекрасной форме и готовы завтра играть. Должен признать, что положение «Шахтера» удачнее нашего. Думаю, такое преимущество указывает на то, что, скорее всего, соперник не станет ничего существенно менять в своей игре. У «Шахтера» очень много футболистов, которые прекрасно показывают себя в обороне и в дуэлях один на один. У них отличное звено полузащиты. И в целом мы испытываем глубокое уважение к сопернику. Но преследуем главную цель — победить и выйти в следующий раунд Лиги Европы, который будет проходить в Германии».

Матч «Шахтер» — «Вольфсбург» состоится 5 августа в Киеве. Начало в 19.55 по московскому времени.