Оливер Гласнер: «Счет в матче с «Шахтером» должен быть другим»

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер после поражения от «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3) отметил, что счет должен был быть другим.

— Мы разочарованы, счет должен быть другим, — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера. — Мы хорошо провели начало игры, но затем увидели класс «Шахтера» и то, как здорово он выбегает в атаку с мячом. После перерыва мы доминировали, но не смогли воспользоваться моментами. Соперник сделал всего одно успешное действие.