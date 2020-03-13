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Оливер Гласнер: «Счет в матче с «Шахтером» должен быть другим»

04:42
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Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер после поражения от «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3) отметил, что счет должен был быть другим.

— Мы разочарованы, счет должен быть другим, — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера. — Мы хорошо провели начало игры, но затем увидели класс «Шахтера» и то, как здорово он выбегает в атаку с мячом. После перерыва мы доминировали, но не смогли воспользоваться моментами. Соперник сделал всего одно успешное действие.

Вольфсбург — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028219--wolfsburg-vs-shakhtar-donetsk/?iv=true

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