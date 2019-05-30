02:35 | Футбол — Лига Европы

Оливье Жиру: "Звание лучшего бомбардира - много для меня значит"

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Нападающий "Челси"Оливье Жиру после победы в финале Лиги Европы признался, что этот трофей был одной из целью команды во второй половине сезона. Также он рад, что стал лучшим бомбардиром.

- Эта победа для нас много значит, мы очень хотели выиграть трофей в этом году. В конце сезона у нас было две цели: финишировать в первой четверке премьер-лиги и напрямую пробиться в Лигу чемпионов, а также выиграть Лигу Европы. Дело сделано, чему мы очень рады.

В этой Лиге Европы у меня было много игрового времени, и я старался принести команде пользу. Я очень рад, это много для меня значит. Это отличный бонус.

Челси - Арсенал

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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000995/match=2025487/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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