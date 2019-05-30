Оливье Жиру: "Звание лучшего бомбардира - много для меня значит"

Нападающий "Челси"​ Оливье Жиру после победы в финале Лиги Европы признался, что этот трофей был одной из целью команды во второй половине сезона. Также он рад, что стал лучшим бомбардиром.

- Эта победа для нас много значит, мы очень хотели выиграть трофей в этом году. В конце сезона у нас было две цели: финишировать в первой четверке премьер-лиги и напрямую пробиться в Лигу чемпионов, а также выиграть Лигу Европы. Дело сделано, чему мы очень рады.

В этой Лиге Европы у меня было много игрового времени, и я старался принести команде пользу. Я очень рад, это много для меня значит. Это отличный бонус.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр