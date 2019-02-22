Оливье Жиру: "Челси" нужна была уверенная победа"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил важность крупной победы над "Мальме" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Ранее на выезде "синие" победили со счетом 2:1.

– Мы ждали, что противник будет прессинговать, плотно играть в центре, поэтому было непросто найти решение, – цитирует BT Sport Жиру. – Но нам тренер сказал играть быстро, и во втором тайме противник немного устал. Нам нужна была уверенность в себе и хорошая победа с запасом. А отсутствие пропущенных мячей придаст спокойствия. Мы сыграли хорошо и надежно. Теперь можем идти дальше.