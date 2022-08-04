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4 августа, 23:55

«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).

В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Андре Грин. У хозяев единственный гол на счету форварда Юссефа Эль-Араби.

В других играх 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Цюрих» в гостях одержал победу над «Линфилдом» (2:0), а «Шемрок Роверс» дома победил «Шкупи» (2:1).

Ответные матчи состоятся 11 августа.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
1:1
Слован Бр
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Линфилд
0:2
Цюрих
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
3:1
Шкупи

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Слован
ФК Цюрих
ФК Шэмрок Роверс
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