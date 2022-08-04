«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).
В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Андре Грин. У хозяев единственный гол на счету форварда Юссефа Эль-Араби.
В других играх 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Цюрих» в гостях одержал победу над «Линфилдом» (2:0), а «Шемрок Роверс» дома победил «Шкупи» (2:1).
Ответные матчи состоятся 11 августа.
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