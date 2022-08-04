«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).

В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Андре Грин. У хозяев единственный гол на счету форварда Юссефа Эль-Араби.

В других играх 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Цюрих» в гостях одержал победу над «Линфилдом» (2:0), а «Шемрок Роверс» дома победил «Шкупи» (2:1).

Ответные матчи состоятся 11 августа.