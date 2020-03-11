«Олимпиакос» прошел тестирование на коронавирус, болезнь не обнаружена
«Олимпиакос» на своем официальном сайте сообщил, что все представители команды, работники клуба и руководство прошли тесты на коронавирус. Тестирование показало отрицательный результат — ни у одного из представителей клуба болезнь не выявлена.
Olympiacos FC Announcement— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 11, 2020
The results of the medical tests on the COVID-19 virus: https://t.co/mufg6Gd6ky#Olympiacos #MedicalStatement pic.twitter.com/T8o6FCkYs6
Ранее стало известно, что коронавирус был обнаружен у президента клуба Евангелоса Маринакиса. Перед этим он побывал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:1) в Лондоне. После этого игроки команды были помещены на карантин.
12 марта греческий клуб примет «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Лиги Европы. Начало в 23.00 по московскому времени. Игра пройдет при пустых трибунах.