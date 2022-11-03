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Сегодня, 22:42

«Нант» обыграл «Олимпиакос», «Карабах» и «Фрайбург» сыграли вничью в Лиге Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нант» на выезде обыграл «Олимпиакос» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Ахмед Мостафа Мохамед и Людовик Блас.

В другом матче «Карабах» и «Фрайбург» сыграли вничью — 1:1.

Таким образом, «Нант» набрал 9 очков занял второе место в группе G, а «Карабах» опустился на третью строчку (8 очков).

В плей-офф Лиги Европы вышли «Фрайбург», с первого места, и «Нант». «Карабах» отправляется в Лигу конференций.

Лига Европы. Группа G
03 нояб, 20:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
0:2
Нант
Лига Европы. Группа G
03 нояб, 20:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
1:1
Фрайбург
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Нант
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фрайбург
0
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