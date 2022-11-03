«Нант» обыграл «Олимпиакос», «Карабах» и «Фрайбург» сыграли вничью в Лиге Европы
«Нант» на выезде обыграл «Олимпиакос» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Ахмед Мостафа Мохамед и Людовик Блас.
В другом матче «Карабах» и «Фрайбург» сыграли вничью — 1:1.
Таким образом, «Нант» набрал 9 очков занял второе место в группе G, а «Карабах» опустился на третью строчку (8 очков).
В плей-офф Лиги Европы вышли «Фрайбург», с первого места, и «Нант». «Карабах» отправляется в Лигу конференций.
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