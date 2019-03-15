Олег Шатов: "Лунев - очень важная часть команды. Желаю Андрею здоровья"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после поражения от "Вильярреала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что схема в три центральных защитника привычна команде. Также он поддержал вратаря Андрея Лунева, который был заменен во втором тайме из-за травмы.

– Насколько непривычной стала для вас схема в три центральных защитника?

– По ходу первого круга мы также ее использовали – в матче с "Ростовом", в Лиге Европы, - сказал Шатов в эфире "Матч ТВ". - Для нас схема не новая, игроки знали, как в ней действовать. Схема, выбранная на сегодняшнюю игру, могла принести плоды. Забей гол в начале игры, поведи мы в счете, и непонятно, как могло бы дальше сложиться.

– Что-то знаете о состоянии Лунева?

– Не могу комментировать, но хочу пожелать Андрею здоровья. Если он получил травму, то для нас это большая потеря. Он очень важная часть команды.