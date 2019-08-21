Олег Кононов: «В первую очередь нужно не пропустить и забить»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Нет ли проблемы в том, что в Лиге Европы играют одни, а в премьер-лиге другие?

— Не вижу здесь никакой проблемы, большинство игроков у нас сыграны. Небольшая проблема есть лишь в том, что некоторые игроки пришли к нам недавно, и они сейчас адаптируются.

— Какой футбол мы увидим от «Спартака»? Будет ли команда рваться в атаку?

— Мы играем на выезде. «Брага» — опытный еврокубковый боец. Конечно, играя на выезде, нам нужно в первую очередь не пропустить, забить. Любой тренер может так сказать. Проводиться будут две игры. В каждой игрой мы хотим видеть те очертания игры, которые хотели бы видеть во всех матчах. Мы к этому идем. (Гоша Чернов)

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