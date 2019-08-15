Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Олег Кононов: «В костюме вы меня еще увидите!»

15 августа 2019, 22:41
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы объяснил, почему не надел костюм на эту игру.

— На третий матч подряд вы выходите без классического костюма, и всякий раз она выигрывает. Это на фарт? Или как-то связано с акциями болельщиков?

— Хочется и пошутить, и наоборот. Ранее я говорил: «Как мне будет удобнее, так и буду одеваться». Самое главное, чтобы она была аккуратна и доставляла мне удовольствие. А в костюме вы меня еще увидите.

— В понедельник будет жарко — 24 градуса, — сказали журналисты Кононову, уже завершившему пресс-конференцию.

— Даже без температуры будет жарко! — улыбнулся тренер. (Игорь Рабинер)

Спартак — Тун

Опрос

проголосовало: 11600
Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир