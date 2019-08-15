Олег Кононов: «В костюме вы меня еще увидите!»
15 августа 2019, 22:41
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы объяснил, почему не надел костюм на эту игру.
— На третий матч подряд вы выходите без классического костюма, и всякий раз она выигрывает. Это на фарт? Или как-то связано с акциями болельщиков?
— Хочется и пошутить, и наоборот. Ранее я говорил: «Как мне будет удобнее, так и буду одеваться». Самое главное, чтобы она была аккуратна и доставляла мне удовольствие. А в костюме вы меня еще увидите.
— В понедельник будет жарко — 24 градуса, — сказали журналисты Кононову, уже завершившему пресс-конференцию.
— Даже без температуры будет жарко! — улыбнулся тренер. (Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"