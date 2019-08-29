Олег Кононов: «Спартаку» не повезло в реализации моментов. Мы создали больше, чем «Брага»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— У «Браги» такой же график. Но они забивают и играют, а «Спартак» — нет.

— Давайте серьезно на эту тему поговорим. Первый матч у них было на один день больше на восстановление. Мы играли тяжелейшее дерби на один день позже. У них не играло 10 футболистов, они целенаправленно готовились к игре с нами. Мы же только четверых поменяли в составе. Далее. Мы строим новую команду. У нас два основных игрока не имеют права выходить на поле. При этом в чемпионате они уже начинают определять нашу игру. Что касается «Браги», то они вполне могут играть и двумя составами.

Я не зря говорил про «Брагу» вчера, это серьезный клуб в Европе, который системно каждый год подходит к развитию своего клуба. Не могу сказать, что мы не могли их обыгрывать. Мы хотели, но играли только до тех пор, сколько у нас было сил и игроков. Да, у нас не получилось это двухраундовое противостояние. Но параллельно «Брага» проиграла и сыграла вничью. Мы в чемпионате два матча выиграли в чемпионате. Мы играли не хуже, нам не повезло в реализации моментов. Их мы создали больше, чем «Брага».

— В чем был сакральный смысл выпускать Мирзова?

— Могу повторить то, что сказал в прошлый раз. Индивидуально по игрокам говорить я вам не буду. Все ошибки, которые совершает каждый игрок, будут высказаны, они будут серьезно проанализированы вместе с игроком. Но перекладывать вину на одного футболиста нельзя. Если мы сегодня проиграли, то проиграли все. Начиная с меня. Это — командный вид спорта. (Александр Рогулев)