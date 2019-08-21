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Олег Кононов: «Спартак» ждет важная игра с очень сильным соперником"

19:47
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Нас ждет серьезная, важная игра с очень сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом и одной из лучших команд Португалии, — сказал Кононов.

— «Брага» проводила предыдущий матч на сутки раньше, чем «Спартак». Может ли это преимущество сыграть значимую роль?

— Да, у нас на один день меньше, чем у «Браги», но мы достаточно хорошо поработали с ребятами. Нам предстоит еще один день для того, чтобы они восстановились.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Брага» — «Спартак», который состоится в четверг, 22 августа, начало встречи — 21.45 (мск).

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