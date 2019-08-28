Олег Кононов: «Понимаю, как обыграть «Брагу» без Тила и Ларссона»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» рассказал, что понимает, как играть без Гуса Тила и Джордана Ларссона.

— Завтра не смогут сыграть Гус Тил и Джордан Ларссон. Понимаете ли, как обыграть «Брагу» без этих футболистов?

— Понимаю, как обыграть «Брагу». Это же должны понимать наши игроки. Я надеюсь на тех, кто будет завтра на поле. (Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)