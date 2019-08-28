Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Олег Кононов: «Понимаю, как обыграть «Брагу» без Тила и Ларссона»

17:58
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» рассказал, что понимает, как играть без Гуса Тила и Джордана Ларссона.

— Завтра не смогут сыграть Гус Тил и Джордан Ларссон. Понимаете ли, как обыграть «Брагу» без этих футболистов?

— Понимаю, как обыграть «Брагу». Это же должны понимать наши игроки. Я надеюсь на тех, кто будет завтра на поле. (Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир