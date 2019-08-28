Олег Кононов: «Перед матчем с «Брагой» отрабатываем пенальти»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» сказал, что команда готовится к серии пенальти.

— «Брага» в минувшем туре чемпионата Португалии поменяла 10 человек по сравнению с первым матчем против вас.

— Мы разбираем матч «Браги», но в первую очередь исходим из своей игры. Нам важно, чтобы мы в первую очередь думали о себе, о том, как мы играем.

— Держите ли вы в уме, что матч завтра может продлится 120 минут и готовитесь ли вы к серии пенальти?

— Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет. (Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)

Напомним, что первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.