Олег Кононов - о пенальти в матче с "Туном": "Джикия специально дал Шюррле себя проявить"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы объяснил, почему новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле исполнил 11-метровый удар на 66-й минуте встречи, вместо капитана и защитника Георгия Джикии.

"Шюррле не готов полностью, тем более играли на синтетике. Замена была сделана умышленно. Что касается пенальти, то у нас есть пенальтисты – думаю, наш капитан Джикия специально дал Шюррле себя проявить. Команда строится, входят новые игроки. В следующем матче будут еще два новых игрока", – приводит слова Кононова ТАСС.

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