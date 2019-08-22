Олег Кононов: «Может быть, стоило поменять Понсе»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал итог матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

— Тяжелый матч для нас. В какой-то степени игра была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались. По обороне: строго действовали за исключением того эпизода, где нам забили.

— Кто виноват в пропущенном мяче?

— Мы разберем то, как мы пропустили. Ошиблись до того, как был нанесен удар.

— Не почувствовали ли дефицит нападающих?

— Я сделал две замены, не хватило атакующего игрока. Может быть, стоило поменять Понсе. Ход игры был равным.

— В чем проблема у Мирзова?

— Я не хочу комментировать каждого из игроков. Есть ошибки, давайте говорить про команду. Проиграли, но есть шанс в Москве.

— Довольны ли тем, как команда выглядела физически?

— Мы провели тяжелейшее дерби, много сил отдали. Перелет 5,5 часов. Смена часового пояса, температура, два дня на восстановление, конечно, игрокам было тяжело. Но после пропущенного мяча мы прижали соперника к воротам. Хоть и на один день у «Браги» было больше, чем у нас. (Гоша Чернов)

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Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр