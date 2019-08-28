Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» сказал, что соперник является фаворитом в этом противостоянии.

— «Спартак» одержал пять побед в последних шести матчах. Как сейчас микроклимат в команде?

— Коллектив молодой, талантливый. Он внутренне изменился в лучшую сторону. Как изменился — не скажу, это наша внутренняя кухня.

— Кто фаворит в завтрашнем матче?

— На данный момент по счету фаворит — «Брага». Но если брать завтрашний матч, он начинается со счета 0:0, нужно, чтобы концовка была за нами. (Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)