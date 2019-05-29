17:57 | Футбол — Лига Европы

Олег Блохин: "Решение Мхитаряна - глупость"

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Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, экс-тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин - о решении полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не приехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

- Не обращайте внимание на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам, - цитирует Блохина Azerisport. -  Пусть выступит и скажет. Для меня его решение глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20190529150238336.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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