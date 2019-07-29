Около 50 болельщиков поддержат "Арсенал" в ответном матче с "Нефтчи"

Организованная поддержка тульского "Арсенала" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" в Баку составит примерно 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в четверг, начало - в 20.00 по московскому времени. Его рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. В первой игре туляки дома уступили со счетом 0:1.

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