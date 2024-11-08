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Бурук — о победе над «Тоттенхэмом»: «Для турецкого футбола это был важный вечер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Для турецкого футбола это был важный вечер. Мы показали, на что способны против высококлассной английской команды. Выбор позиции, наш натиск и превосходство над соперником были вполне очевидны на протяжении большей части встречи. Чистая победа.

Поздравляю также «Бешикташ» с его победой. Она важна для набора очков Турцией в турнирах под эгидой УЕФА. Мы же стремимся финишировать в лидирующей восьмерке. Очень радует выступление наших молодых и талантливых турецких футболистов. Мы и в следующих матчах будем давать шанс выпускникам своей юношеской академии. Будучи игроком, я уже завоевывал этот кубок. На пути к нему мы сегодня успешно сдали важный экзамен. Горжусь этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Бурука.

После 4-х туров «Галатасарай» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке — 9 очков.

Кристиан Эриксен и&nbsp;Магомед Оздоев (справа) после матча. «МЮ» обыграл ПАОК с Оздовым и Чаловым, «Карабах» дважды красиво забил Хайкину, «Челси» уничтожил армянский «Ноа»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Тоттенхэм Хотспур
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