Одноклубник Черышева претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала четверку претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. За почетное звание поборются Росс Баркли ("Челси"), Людек Перница ("Виктория"), Хосе Кальехон ("Наполи") и Рубен Собрино ("Валенсия"), который забил гол "Селтику" с передачи Дениса Черышева, а также ассистировал россиянину во втором голе.
Победитель будет определен путем голосования среди болельщиков.
🌠 Player of the Week 🌠– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 февраля 2019 г.
Here are your nominees...
⭐️ Ross Barkley - Malmö v CHELSEA
⭐️ Rubén Sobrino - Celtic v VALENCIA
⭐️ Luděk Pernica - PLZEŇ v Dinamo Zagreb
⭐️ José Callejón - Zürich v NAPOLI#UEL #POTW @hankookreifen
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