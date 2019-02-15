02:57 | Футбол — Лига Европы

Одноклубник Черышева претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Пресс-служба Лиги Европы опубликовала четверку претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. За почетное звание поборются Росс Баркли ("Челси"), Людек Перница ("Виктория"), Хосе Кальехон ("Наполи") и Рубен Собрино ("Валенсия"), который забил гол "Селтику" с передачи Дениса Черышева, а также ассистировал россиянину во втором голе.

Победитель будет определен путем голосования среди болельщиков.

 

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