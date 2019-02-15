Одноклубник Черышева по "Валенсии" Собрино в команде недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира.

В команду недели Лиги Европы вошли: Дэнни Вукович ("Генк") – Владимир Цоуфаль ("Славия"), Кристиан Люйиндама ("Галатасарай"), Людек Перница ("Виктория"), Сесар Аспиликуэта ("Челси") – Альфонсо Педраса ("Вильярреал"), Джовани Ло Сельсо ("Бетис"), Росс Баркли ("Челси"), Диего Лайнес ("Бетис") – Хосе Кальехон ("Наполи"), Рубен Собрино ("Валенсия").

Отметим, что в команду недели не попал российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев, который забил гол и отдал голевую передачу в матче против "Селтика" (2:0).