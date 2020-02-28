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Одион Игало — о первом голе за «МЮ»: «Ждал этого момента. Эту команду я любил с детства»

02:18
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало после победы над «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (5:0) признался, что рад забитому мячу. Этот гол стал для него первым в составе «МЮ».

— Я невероятно счастлив, — цитирует пресс-служба УЕФА Игало. — Когда забиваешь, чувствуешь себя великолепно. Запомню этот момент на всю оставшуюся жизнь. Обещаю отдаваться без остатка и помогать команде в дальнейшем.

Ждал этого момента. Испытывал некоторое давление, но сейчас забил и открыл свой голевой счет в «Ман Юнайтед». Эту команду я любил с детства.

Манчестер Юнайтед — Брюгге

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028209--man-united-vs-club-brugge/

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