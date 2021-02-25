Обамеянг считает, что «Арсенал» проявил характер в матче с «Бенфикой»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями после матча с «Бенфикой» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух игр его команда пробилась в следующую стадию.

«Думаю, все счастливы сегодня, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Это то, что дает мне силы каждый день. Сегодня я очень счастлив, что мы победили. Команда показала характер. Мы заслужили победу».

Обамеянг забил решающий мяч на 87-й минуте. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.