"Нужно продолжать в том же духе". Черышев - о победе над "Селтиком"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев после победы над "Селтиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0) заявил, что его команда должна продолжать работать в том же духе. 28-летний россиянин забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.

- Мы добились хорошего результата. Команда очень компактно сыграла в обороне и воспользовалась ошибками соперника, - приводит слова Черышева официальный сайт "Валенсии". - Нам сопутствовала удача, которой раньше не хватало. Мы должны продолжать работать в том же духе: и игроки основы, и те, кто появляется на поле реже.

Теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче против "Эспаньола". Эта команда может доставить нам проблемы, но нас поддержат трибуны. Мы хотим одержать победу.

В текущем сезоне Черышев провел 27 матчей за "Валенсию", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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