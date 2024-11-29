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Сегодня, 03:16

Мазрауи: «Буде-Глимт» показал очень хороший футбол — все это видели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссер Мазрауи прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (4:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Взгляните в турнирную таблицу Лиги Европы — такой результат был очень нужен, так что мы очень довольны. До игры осознавали, насколько непросто играть против этого соперника. «Буде-Глимт» показал очень хороший футбол — все это видели. У соперника отличная организация игры — игроки понимают друг друга с полувзгляда и знают себе цену. Вы же видели два их гола.

Было много спринтерских рывков, но я к ним привык. Играть по-новому всегда нелегко, особенно тем из ребят, кто дольше работал под руководством прежнего тренера. Да, нелегко, но если мы продолжим совершенствовать свою игру и поверим в эту систему тренера — поверим по-настоящему, как он верит в нее сам, — то в конечном итоге все наладится. В перерыве вносили кое-какие тактические коррективы — тренер сказал, что нам нужно так сделать. Вы видели, что во втором тайме мы уже были более сбалансированными, более организованными и больше доминировали в игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Мазрауи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» с 7 очками — на 17-й строчке.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Нуссаир Мазрауи
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