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Нуну Эшпириту Санту: «Путь проделан огромный. Попросил ребят сделать все, чтобы такие усилия не пропали даром»

04:35
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Даже не представляю, сколько километров мы намотали по Европе в этом сезоне, — приводит слова Эшпириту Санту официальный сайт УЕФА. — Действительно, путь проделан огромный. Я попросил ребят сделать все, чтобы такие усилия не пропали даром. Нужно вновь собраться и дать бой очень сильному противнику.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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