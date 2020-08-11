Нуну Эшпириту Санту: «Путь проделан огромный. Попросил ребят сделать все, чтобы такие усилия не пропали даром»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Даже не представляю, сколько километров мы намотали по Европе в этом сезоне, — приводит слова Эшпириту Санту официальный сайт УЕФА. — Действительно, путь проделан огромный. Я попросил ребят сделать все, чтобы такие усилия не пропали даром. Нужно вновь собраться и дать бой очень сильному противнику.