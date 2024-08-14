«Лудогорец» сыграет с «Петрокубом» в квалификации Лиги Европы

«Петрокуб» сыграл вничью с НСТ в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Парк Холл» в Озуэстрие.

На 40-й минуте нападающий хозяев Джордан Уильямс получил красную карточку. Перед самым перерывом гости тоже остались вдесятером — молдавский форвард Дэн Пушкаш заработал вторую желтую карточку.

Первая игра завершилась победой молдавской команды со счетом 1:0, поэтому она вышла в следующую стадию. В 4-м отборочном раунде «Петрокуб» встретится с «Лудогорцем». Первый матч состоится 22 августа, а ответный — 29-го.