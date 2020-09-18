Известный телекомментатор Геннадий Орлов винит в поражении «Динамо» от тбилисского «Локомотива» главного тренера москвичей Кирилла Новикова.

— И теперь Новиков говорит, что «Динамо» безобразно сыграло в обороне? Да уж... А почему он не замечает, что он безобразный тренер? Кто строит игру в защите? Разве не Новиков? Зачем он такие вещи произносит, все сваливает на подопечных что ли? Да ему следовало заявить: «Извините, мы не смогли подготовить команду к матчу!» А у него защита плохая... А атака хорошая что ли? Говорит, что просто не реализовали моменты? Ну что ж... А кто помешал «Динамо» показать свой класс? УЕФА? Грузинское правительство?

Может быть, все-таки стоит оценить тренерское мастерство? Новиков считает, что никакой недооценки не было? И все бы ничего, если бы им противостоял московский «Локомотив». Я же видел этих ребят. Они даже ногу неправильно ставят, бегут не так, как надо! Это же любители! А он оценивает матч, как будто против них выходила «Барселона». Надо отдавать себе отчет в том, что ты произносишь! (Виталий Айрапетов)

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