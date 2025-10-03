Футбол
Сегодня, 04:12

«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ноттингем Форест» на своем поле проиграл «Мидтьюлланну» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:3.

У английской команды голами отметились Дан Ндой и Морган Гиббс-Уайт. У гостей забили Усман Диао, Мадс Бек Серенсен и Вальдемар Бюсков.

«Мидтьюлланн» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» идет на 25-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Мидтьюлланн» сыграет против «Маккаби», а «Ноттингем Форест» встретится с «Порту». Оба матча пройдут 23 октября.

Драма «Црвены Звезды», «Целе» с Иосифовым нокаутировал АЕК Николича, сумасшествие с пенальти в матче «Ромы»
