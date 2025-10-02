Футбол
2 октября, 23:55

«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» и потерпел 4-е поражение в 6 матчах при Постекоглу

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ноттингем Форест» на своем поле уступил датскому «Мидтьюлланну» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:3.

Победу гостям принесли голы Усмана Диао (18-я минута), Мадса Серенсена (24-я) и Вальдемара Бюскова (88-я).

У хозяев отличились Дан Ндойе (22-я минута) и Морган Гиббс-Уайт (пенальти, 90+3-я).

«Ноттингем Форест» потерпел четвертое поражение в шести матчах после назначения Анге Постекоглу главным тренером команды. С 1 очком «лесники» занимают 25-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

«Мидтьюлланн» (6 очков) одержал вторую победу и идет вторым.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:3
Мидтьюлланн

В параллельном матче загребское «Динамо» в гостях одержало победу над «Маккаби» из Тель-Авива — 3:1.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
1:3
Динамо З
Таблица общего этапа Лиги Европы
«Астон Вилла» обыграла «Фейеноорд» в Лиге Европы

ПАОК проиграл «Сельте» в Лиге Европы, Чалов вышел на замену во втором тайме

КХЛ на Кинопоиске

