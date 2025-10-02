«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» и потерпел 4-е поражение в 6 матчах при Постекоглу

«Ноттингем Форест» на своем поле уступил датскому «Мидтьюлланну» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:3.

Победу гостям принесли голы Усмана Диао (18-я минута), Мадса Серенсена (24-я) и Вальдемара Бюскова (88-я).

У хозяев отличились Дан Ндойе (22-я минута) и Морган Гиббс-Уайт (пенальти, 90+3-я).

«Ноттингем Форест» потерпел четвертое поражение в шести матчах после назначения Анге Постекоглу главным тренером команды. С 1 очком «лесники» занимают 25-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

«Мидтьюлланн» (6 очков) одержал вторую победу и идет вторым.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 22:00. City Ground (Ноттингем)

В параллельном матче загребское «Динамо» в гостях одержало победу над «Маккаби» из Тель-Авива — 3:1.