14 августа, 18:10

«Ноа» — «Линкольн»: трансляция матча Лиги Европы онлайн

«Ноа» и «Линкольн» встретятся в матче отбора Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ноа» (Армения) и «Линкольн» (Гибралтар) встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Котайк» в Абовяне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Ноа» — «Линкольн» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
14 августа, 20:00. Mika Stadium (Ереван)
Ноа
0:0
Линколн

Первый матч в 3-м квалификационном раунде ЛЕ состоялся 7 августа и завершился со счетом 1:1. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «ЧФР» или «Брагой».

В конце июля «Ноа» и «Линкольн» потерпели поражение во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов: клуб из Армении проиграл «Ференцварошу», а команда из Гибралтара — «Црвене Звезде».

Футбол
Лига Европы УЕФА
