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Сегодня, 15:17

Нкунку прокомментировал победу «Лейпцига» в матче с «Аталантой»

Виктория Кравченко
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Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку рассказал, что думает о выходе команды в полуфинал Лиги Европы.

«Мы всегда были амбициозным клубом. Мы играем в каждом турнире, чтобы пройти как можно дальше. Теперь в этом сезоне осталось выиграть два трофея — Лигу Европы и кубок Германии. Но предстоит еще много работы», — цитирует Нкунку Express.

Вчера, 14 апреля, «Лейпциг» обыграл «Аталанту» (2:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда вышла в полуфинал турнира.

Кристофер Нкунку
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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